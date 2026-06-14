۳ شهید و ۱۶ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۱۶ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۱۶ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شد.
وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۶ نفر شهید و ۳ هزار و ۱۳۸ نفر مجروح شدهاند و ۷۸۳ مورد نیز عملیات بیرون کشیدن پیکر شهدا ثبت شده است.
طبق آمار کلی از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۹۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است.