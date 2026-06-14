گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه پاکستان و ترکیه
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وزیر خارجه پاکستان با همتای ترکیهای خود گفتوگوی تلفنی انجام داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان با «هاکان فیدان»، همتای ترکیهای خود گفتوگوی تلفنی انجام داد.
دو طرف درباره وضعیت در حال تحول منطقه و پیشرفتها در مسیر رسیدن به تفاهمی میان امریکا و ایران تبادل نظر کردند.
آنها ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت زمینهساز صلح و ثبات پایدار در منطقه شود.
همچنین دو طرف توافق کردند که در مورد تحولات بعدی در تماس نزدیک باقی بمانند.