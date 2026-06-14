به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان ‌با «هاکان فیدان»، همتای ترکیه‌ای خود ‌گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

دو طرف درباره وضعیت در حال تحول منطقه و پیشرفت‌ها در مسیر رسیدن به تفاهمی میان امریکا و ایران تبادل نظر کردند.

آن‌ها ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت زمینه‌ساز صلح و ثبات پایدار در منطقه شود.

همچنین دو طرف توافق کردند که در مورد تحولات بعدی در تماس نزدیک باقی بمانند.

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