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نیویورک تایمز: آمریکا با ایرانی روبروست که برای تحمل فشار آماده‌تر است

نیویورک تایمز: آمریکا با ایرانی روبروست که برای تحمل فشار آماده‌تر است
کد خبر : 1798796
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نیویورک تایمز طی گزارشی تبیین کرد که جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ماه‌های اخیر به راه انداختند، نتوانسته به اهداف استراتژیک اعلام‌شده خود دست یابد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیویورک تایمز طی گزارشی تبیین کرد که جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ماه‌های اخیر به راه انداختند، نتوانسته به اهداف استراتژیک اعلام‌شده خود دست یابد.

این روزنامه نوشت که درگیری‌های گذشته در عوض، منجر به یک واقعیت سیاسی و امنیتی جدید شده است که ایران را ‌مایل به ریسک‌پذیری کرده است.

این گزارش عنوان کرد که دو هدف اصلی این جنگ، تضعیف نظام ایران یا سوق دادن آن به سمت تغییر سیاسی داخلی، و از بین بردن قابلیت‌های هسته‌ای آن و جلوگیری از ادامه توسعه برنامه هسته‌ای آن بوده است. با این حال، نتایج متفاوت بوده است: نظام ایران سقوط نکرده است و اصل قابلیت‌های هسته‌ای نیز همچنان در دستور کار تهران قرار دارد. 

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