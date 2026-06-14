به گزارش ایلنا، العربیه طی گزارشی مدعی شد که هیئت‌های نمایندگی آمریکا و ایران به منظور امضای نهایی توافق صلح، در یک نشست مجازی (ویدیویی) حضور خواهند یافت.

‌منابع آگاه در این رابطه افزودند که این نشست آنلاین با حضور و نظارت مستقیم میانجی‌گرانی از کشورهای پاکستان و قطر برگزار خواهد شد.

به ادعایاین منابع، یادداشت تفاهم صلح در جریان این نشست مجازی و با حضور «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و ‌محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران به امضا خواهد رسید.

‌منابع العربیه تاکید کردند بلافاصله پس از امضای این توافقنامه، محاصره بنادر ایران لغو خواهد شد.

بنا به ادعای این منابع، از دیگر نکات مهم این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و صدور مجوز عبور و مرور برای کشتی‌ها بدون نیاز به پرداخت هیچ‌گونه عوارض عبور خواهد بود.

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