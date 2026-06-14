ادعای مقام آمریکایی: توافق با ایران بر باز شدن تنگه هرمز و لغو محاصره بنادر آن تاکید میکند
یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که چارچوب توافق با ایرانبه ماهها درگیری پایان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که چارچوب توافق با ایرانبه ماهها درگیری پایان میدهد.
این مقام به فاکس نیوز گفت: «ما معتقدیم که به توافق رسیدهایم... این یک توافق فوقالعاده و بسیار قوی است.»
وی مدعی شد که تحقق خواسته کلیدی ایالات متحده برای بازگشایی این آبراه «بدون عوارض» از سوی تهران، مستقیماً با لغو محاصره دریایی ایالات متحده در بنادر آن همزمان خواهد شد.