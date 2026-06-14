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رسانه‌های غربی:

مذاکره‌کنندگان قطری برای نهایی کردن تفاهم راهی تهران شده‌اند

مذاکره‌کنندگان قطری برای نهایی کردن تفاهم راهی تهران شده‌اند
کد خبر : 1798742
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رسانه‌ها مدعی شدند که قطر برای نهایی کردن توافق آتش‌بس، مذاکره‌کنندگانی را به تهران فرستاد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌ها مدعی شدند که قطر برای نهایی کردن توافق آتش‌بس، مذاکره‌کنندگانی را به تهران فرستاد. 

یک منبع آگاه به رویترز گفت که مذاکره‌کنندگان قطری صبح امروز -یکشنبه- به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نهایی کردن توافقی با هدف پایان دادن به جنگ بین ایالات متحده و ایران، به تهران پرواز کردند.

سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع مدعی شد که مذاکره‌کنندگان قطری صبح امروز در هماهنگی با ایالات متحده به سوی تهران پرواز کرده‌اند تا به تسهیل روند نهایی‌سازی توافق ‌بین ایران و آمریکا کمک کنند.

 

 

 

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