خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن از جزئیات مرحله پس از توافق با ایران خبر داد

واشنگتن از جزئیات مرحله پس از توافق با ایران خبر داد
کد خبر : 1798484
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد توافقی «بسیار قوی» میان واشنگتن و تهران حاصل شده و به گفته او، مرحله پس از این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز، توقف محدودیت‌های دریایی علیه ایران و آغاز عملیات گسترده پاک‌سازی مین‌های دریایی در منطقه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده و ایران به توافقی «بسیار قوی» دست یافته‌اند و مواضع اخیر پاکستان نیز به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی با این روند ارزیابی می‌شود.

به گفته این مقام، مفاد این توافق شامل الزام ایران به بازگشایی تنگه هرمز و احتمال عبور آزادانه کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی بدون دریافت عوارض خواهد بود؛ اقدامی که هدف آن بازگشت جریان عادی کشتیرانی در منطقه عنوان شده است.

وی همچنین افزود واشنگتن همزمان با اجرای این توافق، آنچه «محاصره دریایی» علیه ایران خوانده می‌شود را متوقف خواهد کرد.

بر اساس این اظهارات، مرحله بعدی شامل عملیات گسترده و هماهنگ برای پاک‌سازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز خواهد بود تا امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین شود.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد بریتانیا و فرانسه درباره تشکیل یک ائتلاف دریایی رایزنی کرده‌اند و ناوهای این دو کشور در منطقه برای مشارکت در عملیات پاک‌سازی مین‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارد.

ایالات متحده نیز نقش فعالی در این عملیات خواهد داشت تا به گفته او، شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی