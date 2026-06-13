واشنگتن از جزئیات مرحله پس از توافق با ایران خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده و ایران به توافقی «بسیار قوی» دست یافته‌اند و مواضع اخیر پاکستان نیز به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی با این روند ارزیابی می‌شود.

به گفته این مقام، مفاد این توافق شامل الزام ایران به بازگشایی تنگه هرمز و احتمال عبور آزادانه کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی بدون دریافت عوارض خواهد بود؛ اقدامی که هدف آن بازگشت جریان عادی کشتیرانی در منطقه عنوان شده است.

وی همچنین افزود واشنگتن همزمان با اجرای این توافق، آنچه «محاصره دریایی» علیه ایران خوانده می‌شود را متوقف خواهد کرد.

بر اساس این اظهارات، مرحله بعدی شامل عملیات گسترده و هماهنگ برای پاک‌سازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز خواهد بود تا امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین شود.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد بریتانیا و فرانسه درباره تشکیل یک ائتلاف دریایی رایزنی کرده‌اند و ناوهای این دو کشور در منطقه برای مشارکت در عملیات پاک‌سازی مین‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارد.

ایالات متحده نیز نقش فعالی در این عملیات خواهد داشت تا به گفته او، شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

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