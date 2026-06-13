به گزارش ایلنا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع نظامی اسرائیلی گزارش داد ارتش این رژیم مدعی شده است یک زیرساخت زیرزمینی وابسته به حزب‌الله لبنان در منطقه جبل الشقیف شناسایی و تخریب شده است.

بر اساس این گزارش، یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است نیروهای ارتش در جریان عملیات، به مجموعه‌ای زیرزمینی شامل اتاق‌های عملیات و یک بیمارستان زیرزمینی دست یافته‌اند. وی مدعی شد این تأسیسات بخشی از ساختار نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان بوده است.

این مقام نظامی همچنین مدعی شد این عملیات پس از دو سال آماده‌سازی و بررسی طرح‌های مختلف انجام شده و چندین بار در مراحل مختلف به تأخیر افتاده است.

به گفته وی، این مجموعه زیرزمینی از ساختاری پیچیده برخوردار بوده و به‌عنوان بخشی از استحکامات دفاعی حزب‌الله در برابر پیشروی احتمالی ارتش اسرائیل تا رود لیتانی طراحی شده است.

در ادامه این ادعاها آمده است که این مجموعه شامل سیستم‌های تأمین غذا و آب برای مدت طولانی، اتاق‌های فرماندهی و یک بیمارستان مجهز زیرزمینی بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین مدعی شده است مقادیر قابل توجهی سلاح و مواد منفجره در این محل کشف شده که برای کارگذاری در مسیرهای مختلف آماده‌سازی شده بودند.

در پایان این گزارش، منابع اسرائیلی مدعی شده‌اند نشانه‌هایی از ارتباط این ساختار با ایران نیز مشاهده شده است.

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