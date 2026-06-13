به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد دولت آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز سه‌شنبه و در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه، نشستی ویژه با رهبران کشورهای خاورمیانه برگزار خواهد کرد.

این مقام آمریکایی با اشاره به روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن مدعی شد که دو طرف به یک توافق «بسیار قوی» نزدیک شده‌اند و اظهارات اخیر مقامات پاکستانی نیز نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در این مسیر است.

وی با بیان اینکه بازگشایی تنگه هرمز یکی از ارکان اصلی توافق مورد بحث به شمار می‌رود، گفت این گذرگاه راهبردی باید به روی کشتیرانی بین‌المللی باز باشد و احتمالا عبور کشتی‌ها از آن بدون دریافت عوارض یا هزینه‌های اضافی انجام خواهد شد.

این مقام همچنین تأکید کرد که آمریکا هم‌زمان با اجرای تعهدات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی ایران را متوقف خواهد کرد. به گفته او، پس از بازگشایی این آبراه حیاتی، عملیات گسترده و هماهنگی برای پاک‌سازی مین‌های دریایی و بازگرداندن شرایط عادی به مسیرهای کشتیرانی آغاز می‌شود.

وی در ادامه از رایزنی‌های بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک ائتلاف دریایی خبر داد و گفت شناورهای نظامی این دو کشور در نزدیکی منطقه حضور دارند و آمادگی مشارکت در عملیات مین‌روبی تنگه هرمز را دارند.

این مقام آمریکایی تأکید کرد که ایالات متحده نیز نقش پررنگی در عملیات پاک‌سازی و تأمین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز ایفا خواهد کرد تا شرایط عادی در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

اظهارات این مقام آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌ها و اظهارنظرهای متعددی درباره نزدیک شدن مذاکرات ایران و آمریکا به مراحل پایانی منتشر شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان تأکید دارند که تا زمان نهایی شدن همه جزئیات و توافق بر سر تمامی موضوعات مورد اختلاف، نمی‌توان از دستیابی به توافق قطعی سخن گفت.