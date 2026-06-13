نشانهای تازه از پیشرفت مذاکرات؛ ترامپ اظهارات شهباز شریف درباره ایران را بازنشر کرد
رئیسجمهور آمریکا با بازنشر پیامی از نخستوزیر پاکستان، درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق، بار دیگر گمانهزنیها درباره پیشرفت مذاکرات میان دو طرف را تقویت کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- شنبه- با بازنشر پیامی از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق، گمانهزنیها درباره دستیابی طرفین به تفاهمی جدید را تقویت کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری پاکستان، شهباز شریف در گفتوگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، اعلام کرده است که ایران و آمریکا در آستانه امضای یک توافق صلح قرار دارند. او که طی روزهای اخیر نقش میانجیگرانهای در این پرونده داشته، در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشت که دو طرف بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدهاند و احتمال دارد مذاکرات ظرف ۲۴ ساعت آینده به نتیجه نهایی برسد.
نخستوزیر پاکستان همچنین گفته است که در صورت نهایی شدن توافق، کشورش آماده است بلافاصله مراحل مربوط به امضای الکترونیکی آن را انجام دهد و پس از آن نیز گفتوگوهای فنی در هفته آینده آغاز شود.
با وجود فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، برخی مسائل همچنان میان طرفین حلوفصل نشده و گزارشهای متفاوتی درباره جزئیات توافق احتمالی منتشر میشود. در همین زمینه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرده است که هنوز برای سخن گفتن از توافق نهایی زود است و تا زمانی که همه موضوعات مورد مذاکره به جمعبندی نرسد، نمیتوان از دستیابی به توافق اولیه اطمینان داشت.
عراقچی در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران ضمن ابراز خوشبینی نسبت به روند مذاکرات، اعلام کرد که به محض تکمیل مراحل نهایی، توافق به صورت رسمی اعلام خواهد شد و احتمال دستیابی به آن در روزهای آینده وجود دارد. وی همچنین گفت پیشنویس تفاهم شامل رفع محدودیتهای اعمالشده بر بنادر ایران و برخی ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز است. وزیر امور خارجه ایران در عین حال رژیم صهیونیستی را به تلاش برای اخلال در روند مذاکرات و ایجاد موانع در مسیر توافق متهم کرد.
از سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی نیز اعلام کرده است که احتمال دستیابی به توافق با ایران در روزهای آینده بین ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد میشود. به گفته این مقام، مذاکرات به مراحل پایانی خود نزدیک شده، هرچند هنوز برخی مسائل باقیمانده نیازمند توافق نهایی است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که منطقه همچنان با تنشهای امنیتی روبهرو است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شده ایران با استفاده از پهپادها تلاش کرده برخی کشتیهای تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار دهد؛ ادعایی که همزمان با تأکید واشنگتن بر باز بودن این گذرگاه راهبردی برای تردد کشتیهای بینالمللی مطرح شده است.