تایمز آف اسرائیل: توافق آمریکا و ایران قریبالوقوع است
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با تایمز آف اسارئیل گفت که توافق با ایران در شرف دستیابی است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با تایمز آف اسارئیل گفت که توافق با ایران در شرف دستیابی است.
یک مقام آمریکایی گزارش داد که توافقی با ایران در شرف دستیابی است که حذف اورانیوم غنیشده را تضمین میکند و لبنان را نیز شامل میشود، ضمن اینکه حق اسرائیل برای دفاع از خود را نیز تضمین میکند و با نرخ موفقیت ۸۵ درصد همراه خواهد بود.
یک مقام آمریکایی ادعا کرد که یادداشت تفاهم پیشبینیشده با ایران منجر به دستیابی واشنگتن به ذخایر اورانیوم غنیشده ایران خواهد شد، زیرا طبق این توافقنامه، این مواد در محل نابود شده و سپس از کشور خارج میشوند.