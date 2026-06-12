به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران می‌تواند تا پایان هفته یا دوشنبه امضا شود.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به آکسیوس گفت: «من پست عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم.»

ترامپ مدعی شد: «من هنوز معتقدم که توافق می‌تواند تا پایان هفته یا دوشنبه امضا شود.»

ترامپ در ادامه مدعی شد: «من خواستار توضیح عمومی در مورد گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه تهران بلافاصله پس از امضای توافق میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد، شدم.»

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