ترامپ:
توافق با ایران میتواند تا دوشنبه امضا شود/ پست اخیر عراقچی درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران میتواند تا پایان هفته یا دوشنبه امضا شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران میتواند تا پایان هفته یا دوشنبه امضا شود.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به آکسیوس گفت: «من پست عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم.»
ترامپ مدعی شد: «من هنوز معتقدم که توافق میتواند تا پایان هفته یا دوشنبه امضا شود.»
ترامپ در ادامه مدعی شد: «من خواستار توضیح عمومی در مورد گزارشهای رسانههای دولتی ایران مبنی بر اینکه تهران بلافاصله پس از امضای توافق میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد، شدم.»