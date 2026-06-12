ادعای تکراری نتانیاهو علیه ایران

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر ‌صهیونیستی با ادعای اتفاق نظر با رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران دوباره به ادعای تکراری علیه ایران متوسل شد.

وی بار دیگر ادعای خود را درباره موضوع صلح‌آمیز هسته ای ایران تکرار کرد و مدعی شد: «ما و ترامپ درباره مسئله عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر داریم.

وی در ادامه مدعی شد: «تا زمانی که من نخست‌وزیر اسرائیل هستم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

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