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وزیر دفاع انگلیس از سمت خود کناره‌گیری کرد

وزیر دفاع انگلیس از سمت خود کناره‌گیری کرد
کد خبر : 1797496
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وزیر دفاع انگلیس از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، «جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس امروز -پنج شنبه- از سمت خود کناره‌گیری کرد.

 هیلی دلیل استعفای خود را  بودجه ناکافی برای طرح سرمایه‌گذاری دفاعی (Dip)، اعلام کرد.

وی، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس را به عدم تامین بودجه مناسب برای این طرح متهم کرد و اظهار داشت که نخست‌وزیر و خزانه‌داری تمایلی به اختصاص منابع لازم ندارند.

هیلی تاکید کرد که این طرح که یک سال پیش درخواست شده بود، به دلیل اختلافات مالی مداوم به طور قابل توجهی به تاخیر افتاده است.

وی پس از توضیح اینکه نمی‌تواند توافقی برای این طرح را که منابع مورد نیاز نیروها را تامین نمی‌کرد، بپذیرد، گفت که چاره‌ای جز استعفا ندارد.

 

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