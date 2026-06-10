روسیه:
به تحریمهای اروپا پاسخ سخت و موثر میدهیم
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو با اقدامات موثر و سخت به آخرین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز -چهارشنبه- در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که روسیه با اقدامات موثر و سخت به آخرین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد.
زاخارووا گفت: «روسیه هرگونه اقدام قهری یکجانبه و نامشروع را به شدت محکوم میکند و کشورهای بیشتری از این رویکرد حمایت و با آن موافق هستند».
اتحادیه اروپا روز گذشته بیست و یکمین بسته تحریمهای خود علیه روسیه را پیشنهاد و اعلام کرد که این بسته به دنبال تضعیف بیشتر توانایی مسکو در تامین مالی جنگ اوکراین است.