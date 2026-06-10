به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز -چهارشنبه- در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که روسیه با اقدامات موثر و سخت به آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد.

زاخارووا گفت: «روسیه هرگونه اقدام قهری یکجانبه و نامشروع را به شدت محکوم می‌کند و کشورهای بیشتری از این رویکرد حمایت و با آن موافق هستند».

اتحادیه اروپا روز گذشته بیست و یکمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را پیشنهاد و اعلام کرد که این بسته به دنبال تضعیف بیشتر توانایی مسکو در تامین مالی جنگ اوکراین است.

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