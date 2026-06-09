به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، عربی سعودی و ترکیه، امروز -سه‌شنبه- یک تفاهم‌نامه برای اتصال شبکه‌های راه‌آهن میان دو کشور امضا خواهند کرد.

«صالح الجاسر»، وزیر حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی عربستان سعودی، پیش‌تر در گفت‌وگو با العربیه ابراز امیدواری کرده بود مطالعه پروژه اتصال ریلی با ترکیه از طریق اردن و سوریه تا پایان سال جاری تکمیل شود.

الجاسر گفت: «این پروژه می‌تواند به تقویت همگرایی منطقه‌ای، حمایت از تجارت و توسعه سیستم حمل‌ونقل زمینی پایدار میان کشورهای منطقه کمک کند».

وی افزود که شبکه ملی راه‌آهن عربستان سعودی در حال حاضر از طریق گذرگاه مرزی «الحدیثه» به مرز اردن متصل است و این موضوع، این کشور را به نقطه‌ای راهبردی برای گسترش ارتباطات ریلی منطقه‌ای و بین‌المللی در آینده تبدیل می‌کند.

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