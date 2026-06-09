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زلنسکی وارد استونی شد

زلنسکی وارد استونی شد
کد خبر : 1796517
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رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای شمال اروپا و بالتیک وارد استونی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری ای‌ارار استونی گزارش داد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سه‌شنبه- برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای شمال اروپا و بالتیک و دیدار با «آلار کاریس»، رئیس جمهور استونی، وارد این کشور شد.

این اجلاس در تالین پایتخت استونی برگزار می‌شود. این کشور ریاست دوره‌ای ان‌بی۸، یک گروه منطقه‌ای متشکل از پنج کشور شمال اروپا و سه کشور بالتیک، را بر عهده دارد. در این اجلاس، نخست وزیران این بلوک به همراه زلنسکی گرد هم آمدند.

«اولنا زلنسکا»، بانوی اول اوکراین نیز زلنسکی را در این سفر همراهی می‌‌کند.

 

 

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