به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی نشست خبری بعد از نشست غیررسمی وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبرس گفت که بازگشت به جنگ بین اسرائیل و ایران برای منطقه پرهزینه خواهد بود.

وی مدعی شد: «بستن تنگه هرمز غیرقابل قبول است. ما باید به میز مذاکره برگردیم و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کنیم».

‌مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز ‌اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای اولین بار به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با آنچه او «تهدیدها علیه آزادی دریانوردی» خواند، تحریم‌هایی را علیه نهادها و افراد ایرانی اعمال کرد.

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