به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا اعلام کرد که به‌دنبال تحریم بیشتر ایران است.

‌مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز -یکشنبه- از اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران به بهانه بسته‌بودن تنگه هرمز خبر داد.

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از ورود به نشست غیررسمی وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبرس، گفت: «امروز اولین باری خواهد بود که تحریم‌های مربوط به آزادی ناوبری علیه ایران اعمال می‌شود».

انتهای پیام/