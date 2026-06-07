به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس خواهد گرفت و از او می‌خواهد تا از حمله به ایران خودداری کند.

این در حالی است که نزدیکان ارشد ترامپ به آکسیوس گفتند که آمریکا بخشی از این تحولات نیست.

وی همچنین در گفت‌وگو با آکسیوس گفت: «در حمله موشکی هیچ‌کس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ماجرا تا ابد ادامه خواهد داشت.»

ترامپ همچنین گفت: «ما بسیار به توافق برای پایان جنگ نزدیک هستیم و این توافق خوبی خواهد بود. ‌نمی‌خواهم این موضوع توافق را به هم بزند. هر دو طرف حمله کرده‌اند و من نمی‌خواهم حمله دیگری ببینم.»

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