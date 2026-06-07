ادعای ترامپ:
ایران به میز مذاکره برگردد/ به توافق نزدیک شدهایم
رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با فاکس نیوز خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکادر گفتوگو با فاکس نیوز در واکنش به حملات موشکی ایران به اراضی اشغالی خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شد.
ترامپ آمریکا مدعی شد: «به ایران میگویم، شما موشکهایتان را شلیک کردهاید و دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.ما به دستیابی به توافق نزدیک شدهایم».
وی در ادامه مدعی شد: «میخواستم اعلام کنم که توافق با ایران دوشنبه یا سهشنبه یا چهارشنبه امضا میشود و الان این اتفاق میافتد.»
ترامپ در ادامه به فاکس نیوز گفت که ارتش آمریکا در حالت آمادهباش قرار دارد.
ترامپ افزود که از حملات اسرائیل به لبنان خوشحال نیست و این حملات با آمریکا هماهنگ نشده بود.