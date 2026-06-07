خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در واکنش به حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی؛

ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت/ نتانیاهو در حال برگزاری جلسات مشورتی امنیتی

ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت/ نتانیاهو در حال برگزاری جلسات مشورتی امنیتی
کد خبر : 1795602
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام آمریکایی گفت که رئیس کاخ سفید در جریان تشدید تنش میان ایران و اسرائیل قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، یک مقام آمریکایی گفت که رئیس کاخ سفید در جریان تشدید تنش میان ایران و اسرائیل قرار گرفته است. 

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت». 

‌ یک مقام اسرائیلی در این رابطه به آکسیوس گفت: «ما به حمله ایران پاسخ خواهیم داد.»

سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد: «نتانیاهو با توجه به تحولات، در حال برگزاری جلسات مشورتی امنیتی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی