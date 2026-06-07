در واکنش به حمله ایران به سرزمینهای اشغالی؛
ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت/ نتانیاهو در حال برگزاری جلسات مشورتی امنیتی
یک مقام آمریکایی گفت که رئیس کاخ سفید در جریان تشدید تنش میان ایران و اسرائیل قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، یک مقام آمریکایی گفت که رئیس کاخ سفید در جریان تشدید تنش میان ایران و اسرائیل قرار گرفته است.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت».
یک مقام اسرائیلی در این رابطه به آکسیوس گفت: «ما به حمله ایران پاسخ خواهیم داد.»
سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد: «نتانیاهو با توجه به تحولات، در حال برگزاری جلسات مشورتی امنیتی است.»