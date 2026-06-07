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رایزنی مصر و قطر در رابطه با مذاکرات تهران-واشنگتن

رایزنی مصر و قطر در رابطه با مذاکرات تهران-واشنگتن
کد خبر : 1795586
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وزرای خارجه قطر و مصر در رابطه با تلاش‌‌های میانجیگری میان ایران و آمریکا و همچنین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، امروز -یکشنبه- در قاهره با  «بدر عبدالعاطی»، وزیر  خارجه مصر، دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین روابط دوجانبه و راه‌های حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و در مورد تلاش‌های میانجیگری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین آخرین تحولات لبنان، نوار غزه و فلسطین اشغالی گفت‌وگو کردند.

دو دیپلمات  هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند را مورد بحث قرار دادند.

در این دیدار همچنین بر لزوم واکنش مثبت همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگری جاری با هدف رسیدگی به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و دست‌یابی به توافقی پایدار و جلوگیری از تنش مجدد تاکید، شد.

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