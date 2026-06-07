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ترامپ:

تهران و واشنگتن به امضای توافق نزدیک هستند/ جنگ با ایران جنگی بی‌پایان نیست

تهران و واشنگتن به امضای توافق نزدیک هستند/ جنگ با ایران جنگی بی‌پایان نیست
کد خبر : 1795544
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رئیس‌جمهور آمریکا گفت که دارایی‌های مسدود شده ایران یا هیچ تحریمی را قبل از هرگونه توافقی آزاد نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که دارایی‌های مسدود شده ایران یا هیچ تحریمی را قبل از هرگونه توافقی آزاد نخواهد کرد.

وی به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «من خواستار این نیستم که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه‌مدت با ایران باشد.»

 ترامپ گفت: «من دارایی‌های مسدود شده ایران یا هیچ تحریمی را قبل از هرگونه توافقی آزاد نخواهم کرد.»

ترامپ مدعی شد: «اگر ایران درست رفتار کند و کار خوبی انجام دهد، ما شروع به مذاکره خواهیم کرد.»

ترامپ افزود: «اگر به توافقی برای پایان جنگ برسیم، با ایران برای بازیابی و نابودی اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا همکاری خواهیم کرد.»

ترامپ مدعی شد: «ما دو نکته داریم. حتی به نظر هم نمی‌رسد مسائل بزرگی باشند. آن‌ها پذیرفته‌اند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما بندی در توافق داشتیم که بر اساس آن، آن‌ها سلاح هسته‌ای تولید نخواهند کرد. همه از این بند بسیار راضی بودند، به‌جز من.» وی در ادامه مدعی شد که خواهان اضافه شدن یک بند دیگر شد تا اطمینان حاصل شود ایران نتواند راهی برای دور زدن توافق پیدا کند.

وی افزود: «بخشی از چالش در اجرای سریع صلح در این واقعیت نهفته است که مستلزم تغییر اساسی در نگرش دیرینه تهران نسبت به ماست.»

ترامپ در سخنانی زیاده خواهانه نسبت به تفاهم احتمالی با ایران گفت: «فشار حداکثری بر تهران برای صرف‌نظر کردن از آمال  هسته‌ای، اولویت اصلی واشنگتن در این توافق است.»

ترامپ در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی گفت: «اگر رهبر ایران بخواهد، من آماده‌ام که مستقیماً با او صحبت کنم، اما هنوز مستقیماً با او صحبت نکرده‌ام.»

ترامپ به ان‌بی‌سی گفت: «من این جنگ‌های بی‌پایان را دوست ندارم و این یک جنگ بی‌پایان نیست.»

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