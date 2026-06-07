هشدار ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان صور و اردوگاههای اطراف آن
ارتش اسرائیل به ساکنان شهر صور و اردوگاهها و محلههای اطراف آن در جنوب لبنان هشدار داد فورا محل سکونت خود را ترک کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ارتش اسرائیل به ساکنان شهر صور و اردوگاهها و محلههای اطراف آن در جنوب لبنان هشدار داد فورا محل سکونت خود را ترک کنند و در شمال رود الزهرانی مستقر شوند.
در بیانیه ارتش اسرائیل که با نقشهای از مناطق مورد نظر همراه است آمده است: «با توجه به نقض آتشبس از سوی حزب الله، ارتش اسرائیل مجبور به اقدام شدید علیه آن شده است. ارتش نمیخواهد به شما آسیب برسد از این رو بار دیگر به شما هشدار میدهیم که برای حفظ سلامتی خود فورا منازل خود را تخلیه کنید و به شمال رود الزهرانی نقل مکان کنید.»
این بیانیه افزود: «مشخصا به افراد حاضر در شهر صور و اردوگاههای البص، و زقوق المفدی هشدار میدهیم که هرکس نزدیک نیروها و سازهها و تجهیزات نظامی حزب الله باشد جان خود را به خطر انداخته است.»