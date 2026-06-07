وزارت دفاع روسیه:
۵۰۰ پهپاد را سرنگون کردیم
وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام ۵۰۰ فروند پهپاد اوکراینی خبر داد.
به گزارس ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- از رهگیری و انهدام ۵۰۰ پهپاد اوکراینی خبر داد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «سامانههای پدافند هوایی، ۱۱ بمب هوایی هدایت شونده، یک موشک هیمارس و ۵۰۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته، رهگیری و منهدم کردند».
در گزارش این وزارتخانه افزوده شد: «قایقها، انبارهای سوخت، تاسیسات زیرساخت حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و سایتهای پرتاب پهپاد نیز مورد هدف قرار گرفتند».