به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جعفر حسان»، نخست‌وزیر اردن ‌‌از «هیبت الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و هیئت پارلمانی همراه وی استقبال کرد.

‌در این دیدار بر عمق روابط تاریخی و عمیق میان دو کشور و دو ملت و اهتمام مشترک به تقویت آن در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک آنها تاکید شد.

حسان به موضع اردن در حمایت از تحکیم امنیت و ثبات در عراق و پیشبرد روند توسعه‌ای آن اشاره کرد و گفت که امنیت عراق بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت اردن و منطقه است.

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