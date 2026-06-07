نخستوزیر اردن: امنیت عراق بخش جداییناپذیر از امنیت ما و منطقه است
نخست وزیر اردن در دیدار رئیس پارلمان عراق گفت که امنیت عراق بخش جداییناپذیر از امنیت اردن و منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جعفر حسان»، نخستوزیر اردن از «هیبت الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و هیئت پارلمانی همراه وی استقبال کرد.
در این دیدار بر عمق روابط تاریخی و عمیق میان دو کشور و دو ملت و اهتمام مشترک به تقویت آن در زمینههای مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک آنها تاکید شد.
حسان به موضع اردن در حمایت از تحکیم امنیت و ثبات در عراق و پیشبرد روند توسعهای آن اشاره کرد و گفت که امنیت عراق بخش جداییناپذیر از امنیت اردن و منطقه است.