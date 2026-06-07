به گزارش ایلنا، الحدث به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که وزیر کشور پاکستان (که به تهران سفر کرده)، حامل پیامی به ایران در رابطه با موافقت آمریکا با کاهش‌ تحریم‌ها بود.

این در حالی است که در فضای ابهام حاکم بر مذاکرات میان واشنگتن و تهران، «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان شنبه وارد تهران شد.

‌مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران همچنان با فراز و فرود همراه است و نشانه روشنی از پیشرفت یا توقف قطعی آن دیده نمی‌شود.

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