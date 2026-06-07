به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جهاد اسلامی فلسطین از حملات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی تقدیر کرد.

جهاد اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات استشهادی اخیر در مرکز سرزمین‌های اشغالی واکنشی طبیعی به ‌جنایات‌ اسرائیل و باندهای شهرک‌نشین آن علیه مردم فلسطین است.

این گروه مسلح فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات «نتیجه طبیعی سیاست‌های جنایتکارانه‌ای است که توسط دولت جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود».

در ادامه آمده است: «در حالی که ما از این عملیات تقدیر می‌کنیم، از خداوند می‌خواهیم که عاملان آن را مورد رحمت فراوان خود قرار دهد.»

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