خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش جهاد اسلامی فلسطین به تیراندازی در سرزمین‌های اشغالی

واکنش جهاد اسلامی فلسطین به تیراندازی در سرزمین‌های اشغالی
کد خبر : 1795423
لینک کوتاه کپی شد.

جهاد اسلامی فلسطین از حملات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جهاد اسلامی فلسطین از حملات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی تقدیر کرد. 

جهاد اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات استشهادی اخیر در مرکز سرزمین‌های اشغالی واکنشی طبیعی به ‌جنایات‌ اسرائیل و باندهای شهرک‌نشین آن علیه مردم فلسطین است.

این گروه مسلح فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات «نتیجه طبیعی سیاست‌های جنایتکارانه‌ای است که توسط دولت جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود».

در ادامه آمده است: «در حالی که ما از این عملیات تقدیر می‌کنیم، از خداوند می‌خواهیم که عاملان آن را مورد رحمت فراوان خود قرار دهد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی