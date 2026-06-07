به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سریرام کریشنان»، مشاور ارشد کاخ سفید در امور سیاست هوش مصنوعی، در پایان ماه میلادی جاری سمت خود را ترک خواهد کرد.

کریشنان در تدوین برنامه‌های راهبردی برای تحقق اهداف رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر برتری و سلطه آمریکا در عرصه هوش مصنوعی و همچنین شکل‌دهی به سیاست‌های حامی صنعت نقش مهمی ایفا کرد.

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