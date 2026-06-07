حمله پهپادی روسیه به تاسیساتی در نزدیکی چرنوبیل

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی اعلام کردند که یک پهپاد روسی به تاسیسات ذخیره‌سازی سوخت هسته‌ای در نزدیکی چرنوبیل اصابت کرده است.

مقامات اوکراینی روز یکشنبه اعلام کردند که یک پهپاد روسی به تاسیسات ذخیره‌سازی سوخت هسته‌ای مصرف‌شده در نزدیکی نیروگاه متروکه چرنوبیل اوکراین برخورد کرده است و افزودند که سطح تشعشعات در این محل همچنان پایدار است.

ستاد کل و آژانس اتمی اوکراین در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که یک ساختمان دریافت مخزن تا حدی تخریب شده است، اما در زمان حمله هیچ سوخت مصرف‌شده‌ای در آنجا ذخیره نشده بود.

براساس گزارش، آتش‌سوزی ناشی از این حمله خاموش شد و هیچ آسیبی گزارش نشده است.

« آندری سیبیها»، وزیر خارجه اوکراین، در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس نوشت: «این اولین باری نیست که نیروهای روسی تاسیسات هسته‌ای اوکراین را در معرض خطر قرار می‌دهند».

روسیه تاکنون به‌طور علنی در مورد حمله ادعایی به این تاسیسات که در حدود ۱۵ کیلومتری، نیروگاه چرنوبیل، محل بدترین فاجعه هسته‌ای جهان، واقع شده، اظهار نظر نکرده است.

انتهای پیام/