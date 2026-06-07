مرتس با عدم پذیرش عمومی گسترده در کشورش روبرو است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ‌«کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم، اظهار داشت که «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در بحبوحه کاهش محبوبیت، با عدم پذیرش عمومی گسترده در کشورش روبرو است.

دمیتریف، با اظهار نظر در مورد نتایج نظرسنجی انجام شده توسط یک موسسه غربی مبنی بر اینکه تعداد کمی از آلمانی‌ها از عملکرد صدراعظم آلمان راضی هستند، گفت: «اگر تنها ۱۵ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد مرتس راضی باشند و ۷۷ درصد نباشند، صدراعظم مرتس چه باید بکند؟»

طبق مطالعه‌ای که توسط موسسه جامعه‌شناسی «اینسا» به سفارش یک روزنامه آلمانی انجام شده است، ‌تنها ۱۵ درصد از افراد مورد بررسی هنوز از عملکرد فردریش مرتس راضی هستند، که پایین‌ترین سطح ثبت شده تاکنون است.

بنا به این نظرسنجی، ۷۷ درصد از شهروندان از صدراعظم ناراضی هستند.

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