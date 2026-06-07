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حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کد خبر : 1795310
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هواپیماهای جنگی اسرائیل حمله‌ای را به شهر سریفا در شهرستان صور آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هواپیماهای جنگی اسرائیل حمله‌ای را به شهر سریفا در شهرستان صور آغاز کردند.

رسانه‌های محلی همچنین گزارش دادند که جت‌های جنگنده اسرائیلی به دویر، در نزدیکی نبطیه، در شمال رودخانه لیتانی حمله کردند.

ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرد که پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق یفتاح و راموت نفتالی، دو پرتابه را که از لبنان شلیک شده بودند، رهگیری کرده است.

 

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