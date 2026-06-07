گزینه‌ نخست وزیری کره جنوبی اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور این کشور «هان سونگ سوک»، وزیر کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارت آپ های کره جنوبی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده است.

در صورت تایید پارلمان، هان اولین نخست وزیر زن کره جنوبی در ۲۰ سال گذشته خواهد شد.

رئیس دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در یک نشست مطبوعاتی گفت: «هان، که قبلا به عنوان مدیر اجرایی غول اینترنتی ناوور کره جنوبی نیز فعالیت می کرد، انتظار می رود که تحول هوش مصنوعی این کشور را رهبری کند».

نقش نخست وزیر در کره جنوبی عمدتا تشریفاتی و اداری است.

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