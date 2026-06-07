نماینده پارلمان آلمان:
اعطای وضعیت عضو وابسته به اتحادیه اروپا به اوکراین میتواند منجر به فروپاشی این بلوک شود
عضو پارلمان آلمان (بوندستاگ) از حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان، اظهار داشت که اعطای وضعیت عضو وابسته به اتحادیه اروپا به اوکراین میتواند منجر به فروپاشی این اتحادیه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «استفان کوترت»، عضو پارلمان آلمان (بوندستاگ) از حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان، اظهار داشت که اعطای وضعیت عضو وابسته به اتحادیه اروپا به اوکراین میتواند منجر به فروپاشی این اتحادیه شود.
کوتریت در حاشیه مجمع اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ در مصاحبه با خبرگزاری و رادیو بینالمللی اسپوتنیک در مورد پیشنهاد آلمان برای اعطای وضعیت عضو وابسته به اوکراین اظهار داشت: «اگر این اتفاق بیفتد، اتحادیه اروپا به شکل فعلی خود پایان خواهد یافت. این کاملاً واضح است و مهمتر از همه به این دلیل که اتحادیه اروپا بیش از حد بزرگ خواهد شد.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه، پیش از این اظهار داشت که «بیانیههای حمایتی غرب و وعدههای دروغین به کیف برای پیوستن به ناتو یا اتحادیه اروپا، فروپاشی ساختاری اوکراین را متوقف نخواهد کرد.»