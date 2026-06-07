به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کیم یو جونگ»، خواهر ‌رهبر کره شمالی و مدیر دپارتمان کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره ‌در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که این کشور قصد ندارد در مورد وضعیت خود به عنوان یک قدرت هسته‌ای بحث کند.

کیم یو جونگ، ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه هدف خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در اجلاس چین و آمریکا در ماه گذشته مورد توافق قرار گرفته است را «دروغ بی‌اساس» و «کاملاً ساختگی» خواند و گفت که «دقیق‌ترین اطلاعات در مورد این موضوع» را در اختیار دارد.

به گفته او، پیونگ‌یانگ «با هیچ‌کس در مورد» مسائل مربوط به «حاکمیت و امنیت کشور» بحث نخواهد کرد. ‌

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