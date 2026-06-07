نیویورک تایمز گزارش داد:
اسرائیل از مذاکرهکننده ارشد ترامپ و مقامات پنتاگون جاسوسی میکرد
نیویورک تایمز نگرانیهایی را مبنی بر تشدید جاسوسی اسرائیل از مقامات آمریکایی فاش کرد.
نیویورک تایمز نگرانیهایی را مبنی بر تشدید جاسوسی اسرائیل از مقامات آمریکایی، از جمله «استیو ویتکاف»، مذاکرهکننده ارشد کاخ سفید، و مقامات پنتاگون فاش کرد.
طبق گزارشی که توسط این روزنامه آمریکایی منتشر شده است، وزارت دفاع ایالات متحده ارزیابی خود از تهدید اطلاعاتی علیه اسرائیل را به سطح «بحرانی» ارتقا داده است.
این اقدام بر اساس گزارشهایی مبنی بر تشدید تلاشهای اسرائیل برای شنود از مذاکرهکنندگان آمریکایی، به ویژه در چارچوب پیگیری توافق با ایران، صورت گرفته است.
این گزارشها به ویژه بر هدف قرار دادن مقامات ارشد توسط اسرائیل، از جمله استیو ویتکاف، «البریج ای. کولبی»، یک مقام سیاستگذاری پنتاگون و معاونش، «مایکل بی. دمینو»، تمرکز دارند. بنا به این گزارش طرف اسرائیلی به دنبال کسب بینش در مورد استراتژی و مواضع در حال تغییر دولت آمریکا است.