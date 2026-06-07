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دیپلمات آمریکایی:

سازمان ملل می‌تواند از سرگیری کشتیرانی در امتداد تنگه هرمز و عادی‌سازی اوضاع در منطقه را تسهیل کند

سازمان ملل می‌تواند از سرگیری کشتیرانی در امتداد تنگه هرمز و عادی‌سازی اوضاع در منطقه را تسهیل کند
کد خبر : 1795189
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معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که‌ رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که سازمان ملل می‌تواند از سرگیری کشتیرانی در امتداد تنگه هرمز و عادی‌سازی اوضاع در منطقه را تسهیل کند.

‌معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که سازمان ملل می‌تواند از سرگیری کشتیرانی در امتداد تنگه هرمز و عادی‌سازی اوضاع در منطقه را تسهیل کند.

بروس گفت: «آن‌ها این کار را خواهند کرد، و گفتگوها در همین زمینه است. می‌دانم که رئیس جمهور به سازمان ملل اهمیت می‌دهد، او از پتانسیل آن آگاه است.»

این دیپلمات آمریکایی افزود: «شما منافع مشترکی دارید، مانند تنگه هرمز که بر اقتصاد کشتیرانی و غیره تأثیر می‌گذارد. همه ما در آن ذینفع هستیم.»

 

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