نارضایتی از عملکرد مرتس به بالاترین حد خود رسید
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که نارضایتی از صدراعظم آلمان به بالاترین حد خود رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل تاس، براساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه آیاناسای برای روزنامه بیلد، نارضایتی عمومی از «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، به بالاترین حد خود رسیده است.
براساس این نظرسنجی تنها ۱۵ درصد از پاسخدهندگان از عملکرد مرتس رضایت داشتند که پایینترین رقم ثبت شده تا به امروز و نشان دهنده کاهش ۴ درصدی در مقایسه با اواخر آپریل است.
در همین حال، ۷۷ درصد از افراد مورد بررسی، با افزایش ۶ درصدی، از عملکرد صدراعظم ابراز نارضایتی کردند و ۸ درصد دیگر نیز در این باره مردد بودند.
این نظرسنجی که در ۴ و ۵ ژوئن در میان ۱ هزار و ۵ پاسخدهنده انجام شد، نشان داد که نارضایتی از مرتس و کابینهاش حتی در میان حامیان بلوک حاکم رو به افزایش است.