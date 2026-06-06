مورد جدیدی از ابتلا به هانتاویروس گزارش نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «تدروس آدهانوم گبریسوس»، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، امروز -شنبه- گفت که تعداد موارد ابتلا به هانت ویروس ا که به سازمان بهداشت جهانی گزارش شده، در ۱۳ مورد باقی مانده و هیچ مرگ جدیدی در بیش از یک ماه گذشته ثبت نشده است.

وی در پلترم ایکس نوشت: «تعداد موارد گزارش شده به سازمان بهداشت جهانی همچنان ۱۳ مورد و همچنین سه مورد مرگ است».

گبریسوس افزود که بیش از یک ماه است که هیچ مرگ دیگری به سازمان بهداشت جهانی گزارش نشده و این سازمان همچنان با دولت‌هایی که تحت نظر آنها بیماران در حال درمان یا مسافران و خدمه در قرنطینه هستند، در تماس نزدیک است.

هانتاویروس‌ها گروهی از ویروس‌های انتقالی از جوندگان هستند که می‌توانند باعث بیماری شدید در انسان شوند.

اکثر گونه‌های هانتاویروس با گونه‌های خاص جوندگان مرتبط هستند و بین افراد شیوع نمی‌یابند.با این حال، گونه مرتبط با شیوع اخیر، می‌تواند از طریق تماس نزدیک طولانی مدت، به ویژه در محیط‌های بسته، بین انسان‌ها منتقل شود.

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