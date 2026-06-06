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نماینده پارلمان لبنان:

حزب‌الله هیچ تماسی مستقیمی با ترامپ نداشته است

حزب‌الله هیچ تماسی مستقیمی با ترامپ نداشته است
کد خبر : 1794937
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نماینده پارلمان لبنان هرگونه تماس مستقیم حزب‌الله با رئیس جمهور آمریکا یا هر فرد دیگری را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «علی مقداد»، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، تایید کرد که هیچ تماس مستقیمی با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا یا هیچ کس دیگری وجود ندارد.

المقداد با بیان اینکه هیچ تماس مستقیمی با ترامپ یا هیچ کس دیگری وجود ندارد، توضیح داد که رئیس پارلمان لبنان از توافق آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی شوکه شده است.

وی تاکید کرد: «کانال‌های ارتباطی در مورد دستیابی به توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، منحصرا از طریق میانجی‌ها و کشورها، از طریق طرف‌هایی مانند قطر، عربستان سعودی و مصر انجام می‌شود».

نماینده پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که این کشورها مسئول انتقال پیام‌ها یا مدیریت ارتباطات غیرمستقیم، چه با دولت لبنان و چه از طریق «نبیه بری»، رئیس پارلمان این کشور هستند.

 

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