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تایوان باید هوشمندانه‌تر در مسائل دفاعی هزینه کند

تایوان باید هوشمندانه‌تر در مسائل دفاعی هزینه کند
کد خبر : 1794827
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سفیر آمریکا در تایوان گفت که این کشور باید هزنیه‌‌های دفاعی خود را هوشمندانه‌تر انجام دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ریموند گرین»، سفیر ایالات متحده در تایپه، امروز -شنبه- گفت که تایوان باید هوشمندانه‌تر روی دفاع خود هزینه کند و از جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه در مورد استفاده از پهپادها برای تضمین تعادل نظامی با چین درس بگیرد. 

 مدیر موسسه آمریکایی در تایوان، در سخنرانی خود در یک مجمع در تایپه، گفت که ایالات متحده مشتاقانه منتظر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است.

وی اظهار داشت: «بسیار مهم است که تایوان نه تنها بیشتر برای دفاع از خود هزینه کند، بلکه هوشمندانه‌تر نیز هزینه کند. و هیچ راه هوشمندانه‌تری جر سرمایه‌گذاری در سیستم‌های بدون سرنشین(پهپادها) برای تایوان وجود ندارد که بتواند فورابازدارندگی را اعمال کند».

مقام آمریکایی افزود: «درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه نشان داده است که پهپادها در حال تغییر ماهیت جنگ هستند و فرصت‌های عظیمی را برای تایوان فراهم می‌کنند تا تعادل نظامی را دوباره برقرار کند».

 

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