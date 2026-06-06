به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، در مصاحبه‌ای با تلویزیون مرکزی چین گفت که مسکو از آمادگی و تمایل واشنگتن برای ادامه کمک به حل و فصل بحران اوکراین استقبال می‌کند.

وی اظهار داشت: «ایالات متحده توسعه روابط اقتصادی با روسیه را به حل و فصل بحران اوکراین مرتبط می‌داند، در حالی که از نظر مسکو این رویکرد اشتباه است. آمریکایی‌ها فعلا برای توسعه روابط آمادگی ندارند».

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: «هرگز در مورد توانایی و ظرفیت واشنگتن برای حل مسئله پیچیده‌ای نظیر بحران اوکراین اغراق نکرده‌ایم».

پسکوف افزود: «در مورد تلاش‌های حل و فصل، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اخیرا اعلام کرد که با استیو ویتکاف همتای آمریکایی خود و جرد کوشنر، داماد ترامپ در تماس است و سفر آنها به روسیه در حال برنامه‌ریزی است».

مقام روس در مورد روابط روسیه و چین نیز گفت که روابط دو کشور بسیار غنی و چندوجهی است و مسکو امیدوار است که روسیه و چین برای سالیان متمادی به توسعه روابط خود ادامه دهند.

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