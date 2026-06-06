افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۶۱ نفر
شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۶۱ نفر رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۵ شهید، از جمله ۲ شهید جدید، یک شهید بر اثر شدت جراحات و یک شهید که پیکرش از زیر آوار بیرون کشیده شده، به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، در همین مدت ۴۹ نفر نیز بر اثر ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
از زمان اجرای آتشبس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدا به ۹۵۱ نفر، شمار مجروحان به ۲ هزار و ۹۸۴ نفر و شمار پیکرهای بیرونکشیده شده به ۷۸۲ نفر رسیده است.