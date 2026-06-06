درخواست ۲ عضو دموکرات کنگره از روبیو برای متوقف ساختن شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل
دموکراتهای آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دموکراتهای آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند.
دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، درخواستی را برای «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مطرح کردهاند و از دولت این کشور خواستهاند تا از هر ابزار دیپلماتیک و قانونی موجود برای توقف ساخت و ساز غیرقانونی بیشتر شهرکسازیها در کرانه باختری اشغالی، از جمله منطقه بسیار بحثبرانگیز ای۱، استفاده کند.
در این رابطه، «مارک پوکان»، نماینده دموکرات، گفت: «به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، ما باید از اهرم خود برای اقدام فوری استفاده کنیم!»