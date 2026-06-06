خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست ۲ عضو دموکرات کنگره از روبیو برای متوقف ساختن شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل

درخواست ۲ عضو دموکرات کنگره از روبیو برای متوقف ساختن شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل
کد خبر : 1794685
لینک کوتاه کپی شد.

دموکرات‌های آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دموکرات‌های آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند. 

دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، درخواستی را برای «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مطرح کرده‌اند و از دولت این کشور خواسته‌اند تا از هر ابزار دیپلماتیک و قانونی موجود برای توقف ساخت و ساز غیرقانونی بیشتر شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی، از جمله منطقه بسیار بحث‌برانگیز ای۱، استفاده کند.

در این رابطه، «مارک پوکان»، نماینده دموکرات، گفت: «به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، ما باید از اهرم خود برای اقدام فوری استفاده کنیم!»


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی