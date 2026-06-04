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کوبا روسیه را متحد استراتژیک خود توصیف کرد

کوبا روسیه را متحد استراتژیک خود توصیف کرد
کد خبر : 1794230
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کوبا از روسیه به خاطر همبستگی‌اش در دوران سخت و در مواجهه با فشارهای آمریکا قدردانی کرد و روسیه را متحد استراتژیک خود توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کوبا از روسیه به خاطر همبستگی‌اش در دوران سخت و در مواجهه با فشارهای آمریکا قدردانی کرد و روسیه را متحد استراتژیک خود توصیف کرد.

«آنایانسی رودریگز»، معاون وزیر امور خارجه کوبا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نووستی اظهار داشت که کوبا از روسیه به خاطر همبستگی‌ای که در مواجهه با فشارهای آمریکا نشان داده است، سپاسگزار است.

رودریگز گفت: «روسیه متحد استراتژیک کوبا است. ما عمیقاً از همبستگی‌ای که روسیه در این دوران سخت و طاقت‌فرسا برای کوبا که تحت فشار ایالات متحده است، نشان داده است، سپاسگزاریم.»

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