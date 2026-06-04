به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست نوشت که یک طرح پیشنهادی در کنگره آمریکا با هدف پایان دادن به کمک‌های نظامی رایگان ایالات متحده به اسرائیل در حال پیشروی است؛ ابتکاری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات در روابط امنیتی دو طرف طی دهه‌های اخیر را رقم بزند.

بر اساس این گزارش، مارلین استوتزمن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن، مدل سنتی کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا به اسرائیل کنار گذاشته شده و به جای آن، تل‌آویو ملزم به تأمین مالی خرید تسلیحات آمریکایی خود خواهد شد.

این طرح در شرایطی مطرح شده که انتقادات داخلی در آمریکا نسبت به استفاده از مالیات شهروندان برای تأمین جنگ‌های خارجی، به‌ویژه در ارتباط با اسرائیل، افزایش یافته است. واشنگتن پست تأکید می‌کند که این روند بازتابی از تغییر تدریجی فضای سیاسی در ایالات متحده است.

نکته قابل توجه در این میان، موضع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است که بنا بر این گزارش، نه‌تنها با این طرح مخالفت نکرده بلکه از آن استقبال کرده و آن را «رویکردی مطلوب» برای آینده روابط دوجانبه توصیف کرده است.

در همین چارچوب، استوتزمن نیز اعلام کرده هدف این طرح، تغییر ماهیت رابطه واشنگتن–تل‌آویو از «کمک‌های یک‌طرفه» به «شراکت مبتنی بر مسئولیت متقابل» است؛ تغییری که می‌تواند ساختار بسته کمک‌های نظامی ۳.۸ میلیارد دلاری سالانه آمریکا به اسرائیل را که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان گزارش‌ها از بررسی یک چارچوب جایگزین در دولت آمریکا خبر می‌دهند که ممکن است بخشی از حمایت‌ها را به همکاری‌های مشترک در حوزه تولید تسلیحات و فناوری نظامی منتقل کند.

به گفته تحلیلگران، این تحولات در بستر افزایش حساسیت افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاست‌های اسرائیل، به‌ویژه پس از جنگ غزه، رخ می‌دهد؛ روندی که حتی در میان برخی جریان‌های جمهوری‌خواه نیز بازتاب یافته است.

در مجموع، ناظران سیاسی معتقدند رابطه آمریکا و اسرائیل در حال ورود به مرحله‌ای جدید و پیچیده‌تر است؛ مرحله‌ای که در آن الگوی سنتی حمایت بی‌قید و شرط، جای خود را به بازتعریف سیاسی و مالی این شراکت می‌دهد.

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