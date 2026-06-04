به گزارش ایلنا، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مشاوران خود اعلام کرده هرگونه توافقی که به پرداخت مستقیم پول از سوی واشنگتن به ایران منجر شود را امضا نخواهد کرد.

با این حال، به گفته این منابع، در پشت‌صحنه مذاکرات، ایده‌ای در حال بررسی است که بر اساس آن یک «صندوق مالی ویژه» می‌تواند پس از دستیابی به توافق نهایی، دسترسی ایران به منابع مالی قابل توجهی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، هدف از این سازوکار، ایجاد مسیری غیرمستقیم برای مدیریت منابع مالی مرتبط با توافق احتمالی عنوان شده است؛ هرچند جزئیات آن همچنان روشن نیست و در مرحله بحث‌های اولیه قرار دارد.

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