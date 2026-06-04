الحدث: واشنگتن و تهران در آستانه توافق چندمرحلهای قرار دارند
یک رسانه سعودی به نقل از منابع آگاه از نزدیک شدن واشنگتن و تهران به یک توافق چندمرحلهای خبر داد، توافقی که از کاهش تنشهای نظامی آغاز شده و به یکی از پیچیدهترین پروندههای هستهای منطقه ختم میشود.
به گزارش ایلنا، منابع آگاه از روند مذاکرات تهران و واشنگتن به رسانه سعودی «الحدث»، مدعی شدند که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن به یک توافق چندمرحلهای هستند؛ توافقی که به گفته این منابع، با مرحله کاهش تنش آغاز شده و در نهایت به موضوع هستهای ایران ختم میشود.
بر اساس این گزارش ادعایی، این «توافق مرحلهای» میان واشنگتن و تهران در چهار فاز اجرا خواهد شد و انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی منوط به اجرای کامل تعهدات طرفین است.
در مرحله نخست، توقف عملیات نظامی مستقیم میان دو طرف پیشبینی شده است.
در مرحله دوم، ترتیبات امنیتی مربوط به کریدورهای دریایی و مسیرهای انرژی در دستور کار قرار میگیرد.
مرحله سوم این توافق، شامل اقدامات اعتمادساز اقتصادی و همچنین کاهش محدود برخی از تحریمها عنوان شده است.
در نهایت، مرحله چهارم که بهعنوان پیچیدهترین بخش توافق توصیف شده، به پرونده هستهای ایران مربوط میشود؛ از جمله سطح غنیسازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و تضمینهای مرتبط با برنامه هستهای که ممکن است ماهها مذاکرات فشرده را به خود اختصاص دهد.