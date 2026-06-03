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رأی منفی به جنگ؛ تشدید شکاف واشنگتن بر سر ایران و احتمال وتوی ترامپ

رأی منفی به جنگ؛ تشدید شکاف واشنگتن بر سر ایران و احتمال وتوی ترامپ
کد خبر : 1794136
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در پی تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در قبال ایران، رسانه‌های آمریکایی از احتمال استفاده دونالد ترامپ از حق وتو برای مقابله با این مصوبه خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد که ترامپ پس از آنچه «شکستی کم‌سابقه» در مجلس نمایندگان توصیف شده، احتمالاً از حق وتوی ریاست‌جمهوری برای بی‌اثر کردن این مصوبه استفاده خواهد کرد. این طرح با هدف جلوگیری از ادامه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره به تصویب رسیده است.

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند در صورت نداشتن مجوز رسمی کنگره، به هرگونه عملیات نظامی علیه ایران پایان دهد.

این نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌هاست که مجلس نمایندگان به‌طور مستقیم در برابر سیاست‌های کاخ سفید درباره ایران صف‌آرایی می‌کند. ۴ نماینده جمهوری‌خواه نیز با پیوستن به دموکرات‌ها از این طرح حمایت کردند؛ موضوعی که از افزایش شکاف‌ها در واشنگتن بر سر نحوه مواجهه با ایران حکایت دارد.

فاکس‌نیوز با اشاره به جنبه نمادین این رأی‌گیری، تأکید کرد که حمایت دوحزبی از این طرح نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در کنگره نسبت به گسترش تنش‌ها و احتمال کشیده شدن آمریکا به یک جنگ پرهزینه دیگر در منطقه است.

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